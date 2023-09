Vyhlášení CHKO Soutok je podle ochránců příležitostí k ukončení komářích kalamit

Změnit by se to mohlo vyhlášením CHKO. Agentura uvedla, že má zkušenosti se systematickým řešením komářích kalamit v jiných CHKO, například v Litovelském Pomoraví. Výsledkem na Soutoku by pak mohlo být vytvoření monitorovací sítě a podpora včasného opatření proti komárům za využití moderních technologií.