Výzkum: Plýtvání jídlem je pro lidi v ČR důležité téma, pomáhá pozitivní motivace

Vedoucí výzkumu Lea Kubíčková z Ústavu marketingu a obchodu na Mendelově univerzitě v Brně s kolegy tři roky zkoumala, jak lidé vyhazují potraviny a jak na ně lze působit, aby vyhazovali méně. Výzkum dělali v 900 domácností v Brně, a to na sídlištích, ve vilové zástavbě a ve venkovské zástavbě. Zatímco v prvním roce se jen měřilo množství potravinového odpadu v popelnicích, ve druhém roce už výzkumníci na dotčené působili kampaněmi a ve třetím roce se zase jen měřilo množství odpadků. V prvním roce byl roční průměr na osobu 37,4 kilogramu, ve druhém roce 33,3 kilogramu a za třetí rok ještě nejsou údaje, protože v těchto dnech se dělá poslední měření.

Druhý typ kampaně, dražší, se zaměřil více na děti. „Dělali jsme workshopy ve školách, v covidu i on-line, dodávali jsme různé materiály do škol, pořádali soutěže pro děti. Pro dospělé jsme dělali videokampaně, do které se zapojili i herci,“ řekla Veselá. Kampaň začala působit až výrazně později, nicméně po jejím konci už se množství odpadu tak nezvýšilo. A výzkumníci předpokládají, že vzdělávací působení na mladou generaci může přinést pozitivní výsledky do budoucna.