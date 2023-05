Zájemci ve Vyškově se budou moci seznámit s projektem modernizace trati

Radnice chce nechat do projektu zapracovat své návrhy, jak informovala na svém webu . Celkové náklady staveb mezi Brnem a Přerovem přesáhnou 80 miliard korun.

Radnice aktuální stav představí zájemcům na setkání v Besedním domě 15. května od 17:00. Město má přichystané podklady, navazovat bude vyjednávání o financování jednotlivých záměrů. Přímo Vyškova se mají stavební práce dotknout od roku 2029, ačkoliv výstavba obou úseků, a to z Blažovic a do Nezamyslic, má začít o tři roky dřív.

Trať mezi Brnem a Přerovem má jednu kolej a kapacitně nestačí. Současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať a zatímco nyní je na trati povolená rychlost do 100 kilometrů v hodině, po modernizaci vlaky pojedou rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Zásadním přínosem pro cestující bude kratší čas strávený ve vlaku.

„Vyškované se tak do Brna dostanou za zhruba 15 minut. Jedná se o obrovskou národní liniovou stavbu. V plánu je kompletní rekonstrukce železniční infrastruktury trati. Změny budou skutečně razantní. Zároveň ale představují obrovskou příležitost pro Vyškov. Modernizace železnice ze strany státu vyvolá řadu přímých a nepřímých městských investic. Na vstup železnice musíme být nachystaní. Záměr zdvoukolejnění je daný Správou železnic, a tak jej před nás stát jako hotovou věc postavil. Je tu ovšem stále několik klíčových bodů, u kterých je ochotný s námi jednat, pokud budeme majetkově a finančně připravení,“ popsal situaci místostarosta města Karel Goldemund (sdružení VY).

Vyškov si stanovil několik priorit, podněty radnice projekční kancelář zapracuje do projektu do začátku roku 2024. Radnice trvá například na přesunu nákladového nádraží, aby původní areál sloužil výhradně jako odbavovací prostor pro cestující. S přesunem nákladového nádraží se počítá na okraj průmyslové zóny Sochorova. „Jsme ve vstřícném jednání s projektanty a usilujeme o zařazení některých našich potřeb do dokumentace pro stavební povolení. Kromě přesunu nákladového nádraží, čímž bychom centrum města zbavili překládky štěrku, dřeva a dalšího materiálu, mezi priority patří vybudování dostatku parkovacích míst, se kterými se kromě jiných ploch počítá právě na místě stávajícího nákladového nádraží,“ uvedl Goldemund.