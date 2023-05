Na vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy má jezdit až 180 vlaků denně

První část vysokorychlostního koridoru z Prosenic do Hranic na Přerovsku měří bezmála 20 kilometrů. Po této dvoukolejní trati by v roce 2035 mělo jezdit 162 vlaků typu expres za 24 hodin a po navazujícím úseku ze stanice Hranice na Moravě do Ostravy 180 vlaků. Stejný počet osobních vlaků by měl v roce 2055 denně projet i v úseku mezi stanicemi Prosenice a Hranice na Moravě. Regionální vlaky budou po nové trati jezdit maximální rychlostí zhruba 200 kilometrů za hodinu, expresní dálkové soupravy až 320 kilometrů za hodinu.