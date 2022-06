Zaměstnancům městských firem v Brně by mohly mzdy vzrůst o 2000

Kromě toho je Leder předsedou představenstva odpadové firmy SAKO Brno, kde už situaci projednal s kolegy a příští týden by o tom mělo rozhodnout představenstvo. Kromě navýšení platu o 2000 navrhuje i podporu 1000 korun na nákup ročního jízdného MHD. SAKO Brno má kolem 450 zaměstnanců, všech 11 firem přes 4700 zaměstnanců.

Vzešel z toho jeho návrh na zvýšení mezd o 2000 korun a příspěvek 1000 korun na roční jízdné MHD. Ve společnosti SAKO Brno už má Leder návrh předjednaný, příští týden o něm rozhodne představenstvo. Pokud ho potvrdí, mzda by se zvýšila od 1. 8. a na jízdné byl příspěvek od 1. 1. příštího roku, což by mělo zaměstnancům pomoct řešit rostoucí ceny paliv.

