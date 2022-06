Aš chce vyhláškou zcela zakázat hazard ve městě

Především herny jsou ve městě problémem, a to kvůli negativním sociálním a kriminálním jevům, které se na ně vážou. Provoz jednotlivých heren neskončí hned, ale až provozovnám vyprší povolení k provozování hracích přístrojů, které vydává městský úřad na tříleté období. Efekt vyhlášky se tak podle starosty projeví až po čase, tedy zhruba do tří let.