Cheb prosadil některá opatření jak snížit ceny tepla, personální změny neprošly

„Na některých věcech jsme se v rámci valné hromady shodli. Nebude vyplácena dividenda za loňský rok a tyto penze zůstanou ve firmě. A stejně tak bude upraven finanční plán pro rok 2022 tak, aby dividenda nebyla vyplácena. To znamená, že ve firmě zůstane 44 milionů korun, které mohou být využity jinak, zejména na snížení ceny tepla,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

Odběratele tepla v Chebu zaskočil na přelomu roku prudký nárůst ceny tepla. Společnosti Terea, která v 90. letech díky investicím německého partnera přešla z vytápění z uhlí kompletně na plyn, se nepodařilo nasmlouvat ceny plynu na letošní rok v době, kdy byl plyn ještě relativně levný. Kvůli prudkému zdražení plynu na konci loňského roku a začátku letošního se tak zdražení plynu promítlo radikálně i do ceny tepla.

Teplo v Chebu loni stálo 539 korun za gigajoule, na počátku roku pak začalo zdražovat až na 2255 korun za gigajoule od dubna, tedy asi čtyřikrát. Od května se ale cenu podařilo částečně snížit, a to na 1661 korun za gigajoule . I tak jde meziročně o nárůst na trojnásobek. Podle Jalovce je však možné, pokud to umožní situace na trhu, že se před začátkem další topné sezony mohou ceny ještě mírně snížit.

Chebské zastupitelstvo pověřilo zástupce města, aby na valné hromadě navrhli i odvolání jednatele Steffena Zagermanna, který má ve společnosti na starosti mimo jiné i sekci tepelného hospodářství. Německá strana to ale odmítla. Stejně tak nebyla schválena ani změna ve fungování dozorčí rady, která je nyní čtyřčlenná se stejným poměrem zástupců města a německé firmy. Město chtělo, aby se dozorčí rada rozšířila na pět lidí a scházela se častěji.

Vedení společnosti Terea bylo pověřeno tím, aby ještě do podzimu předložilo návrhy na diverzifikaci zdrojů tepla pro Cheb. Možností jak nahradit plyn ale mnoho není. Částečně by se dal nahradit topným olejem, možná i dřevní štěpkou. Připojení na zdroje tepla Sokolovské uhelné, která dodává teplo do Sokolova nebo Karlových Varů, je kvůli vzdálenosti a nákladům nereálné.