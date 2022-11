Chebské muzeum představilo nově zrestaurovaná národopisná kamna

Náročné restaurování trvalo tři roky. Restaurátoři jen rok a půl jednotlivé díly kamen rozebírali, aby mohly být převezeny do ateliéru na pozdější úpravy, a čistili je. V ateliéru se pak lepily kachle, které byly rozlomené. V době, kdy kamna stála na loketském hradě, se z výzdoby ulámaly hlavičky a figurky. „Chybělo jich 49 a byla potřeba je doplnit,“ řekla restaurátorka Sylva Antony Čekalová. Po podrobném průzkumu fotografií restaurátoři chybějící prvky doplnili.

Národopisné dílo vzniklo mezi lety 1941 a 1944 na objednávku někdejšího chebského národopisného muzea. Na své určené místo se ale v té době nedostalo, skončilo vlivem okolností v prostorách loketského hradu, kde se mělo nechat zlikvidovat. Do Chebu se kamna převezla v 80. letech ve špatném stavu. Po náročné rekonstrukci byly od roku 1993 vystaveny v chebském hradu.

Koncem roku 2019 vyhrál Karlovarský kraj tříletý spor o kamna. Soudil se tehdy s městem Loket, které si je nárokovalo jako součást sbírek loketského hradu. Zrestaurovaná kamna jsou nyní součástí sbírek chebského muzea, které patří kraji. Podle Michala Beránka z chebského muzea jsou prvním počinem připravované expozice, která by měla být hotová zhruba do pěti let.