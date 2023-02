Císařské lázně nabídnou po otevření několik variant prohlídek

„Císařské lázně jsou unikátní tím, že nejsou zaměřené na jeden druh kultury. Není to muzeum a není to ani kulturní dům ani vzdělávací centrum, ale plní všechny tyto úkoly zároveň. Ačkoli má expoziční část, tak to není sbírkotvorná instituce, ale nabízíme prohlídky budovy jako celku, to znamená, že si návštěvník může prohlédnout muzejní expozici, celou budovu, může si k tomu vzít komentovanou prohlídku nebo prohlídku císařské koupelny. Věříme si, že jsme schopni atakovat pozici jedné z pěti nejnavštěvovanějších památek v kraji,“ uvedl Bělohlávek.