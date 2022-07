Dražší energie budou stát Karlovy Vary desítky milionů, úspory se hledají těžce

Radnice proto hledá i úspory a další zdroje financí u svých organizací. Na pokrytí vyšších nákladů na energie chce také vyčlenit část vyšších daňových příjmů, které městu nyní přicházejí. „Řešení je nasnadě. Budeme muset přidat peníze do rozpočtů, abychom uplatili všechny ty zvyšující se náklady nejen města, ale i příspěvkových organizací. Počítáme minimálně s dvojnásobkem oproti minulému roku. Máme ale v plánu i šetření a zefektivnění provozu. A třetí cestou by měl být vhodný nákup elektřiny i za těchto enormních cen,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Najít úsporná opatření, která by výrazněji snížila náklady na energie, bude podle Trtka u příspěvkových organizací těžké. Spíše chce město u svých organizací podporovat rozšíření jejich doplňkových činností, které by mohly přinést další zdroje peněz.

Zlepšit energetickou bilanci městských budov by mohlo například i využití solárních panelů. Mohlo by být efektivní například na střeše KV Areny. Jenže podle Trtka je návratnost takových opatření spíše v desítkách let při velké vstupní investici. Navíc by takové rozhodnutí zavázalo město na několik volebních období dopředu.