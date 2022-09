Františkovy Lázně podpořily výstavbu rehabilitační kliniky za 1,7 miliardy korun

Zařízení Luisa Reha Klinik má být zaměřené na rehabilitaci lidí po autonehodách nebo po mozkových příhodách. Počítá se v něm se 170 lůžky ambulantní péče, neurorehabilitační klinikou, oční klinikou i prostory pro výuku. Část péče by měla být hrazena pojišťovnami, zbytek by měl být určen pro samoplátce. Podle starosty by se tak Františkovy Lázně mohly stát významným centrem rehabilitace. Práci by v něm mělo najít zhruba 200 zaměstnanců z lékařských či nelékařských oborů.

„Klinika má ambice mít ve svém spojení i vysokoškolský kampus, který je připraven pro studium zhruba 120 studentů v oboru neurorehabilitace a spinální rehabilitace. Je to unikátní projekt v České republice a má dnes oporu jak na ministerstvu zdravotnictví a zároveň ten kampus na ministerstvu školství,“ řekl starosta Jan Kuchař (STAN). Rehabilitační klinika by měla spolupracovat například s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni či chebskou střední a vyšší odbornou zdravotnickou školou. Podle místostarosty Otakara Skaly by studium na klinice mohlo přilákat mladé lidi do města, kde by mohli i dál zůstat.