Karlovarský kraj dá na filmový festival osm milionů korun, stejně jako minule

Znovu nabídne i soutěž o lístky na představení pro veřejnost. S velkou kulturní akcí, jako to bývalo dříve, se ani letos nepočítá. Pokračovat naopak má diskuzní fórum o budoucnosti kraje, které se poprvé konalo loni, řekl ČTK hejtman Petr Kulhánek (za STAN). Festival se letos koná od 1. do 9. července.

„My samozřejmě v těch aktivitách na festivalu budeme pokračovat v tom, co jsme započali loni. To znamená, ať jsou to lístky a soutěže o ně, ale hlavně stěžejní akce bude opět v kontextu minulého roku, kdy jsme ve spolupráci s časopisem Forbes uspořádali diskuzní fórum s významnými osobnostmi o budoucnosti Karlovarského kraje. Rádi bychom v tomto pokračovali, protože na to byl velmi pozitivní ohlas. Nicméně už to nebude v módu: Karlovarský kraj - historicky nejhorší ve všem, ale Karlovarský kraj jako potenciál příležitostí,“ řekl ČTK hejtman Kulhánek.