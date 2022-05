Noční bary v centru Karlových Varů budou mít omezenou provozní dobu

„Dnešního dne byla schválena účinnost vyhlášky od 1. června tak, jak tomu bylo už při schválení vyhlášky v prosinci. Odsouhlasili jsme změny ve smyslu prodloužení provozní doby od neděle do čtvrtka do půlnoci a v pátek a v sobotu do 2:00. Na základě podkladů, které jsme dostali od Policie ČR, jsme z vyhlášky vyloučili ulici dr. Engla, protože na této ulici nebyly zaznamenány od ledna žádné delikty proti vyhlášce,“ uvedl radní Martin Dušek (ANO).