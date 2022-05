Karlovarský kraj má šanci získat peníze na onkologické centrum

Karlovarský kraj má šanci získat peníze na přístrojové vybavení onkologického centra. „Žádat o ně bude moci z Národního plánu obnovy,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Záměrem kraje je získat peníze na vybavení současného onkologického oddělení v Chebu i do nového centra, které se plánuje v Karlových Varech.

Karlovarský kraj disponuje pouze jedním onkologickým oddělením. Nachází se v nemocnici v Chebu, kterou provozuje společnost Karlovarská krajská nemocnice. Onkologické přístroje už v ní ale zastaraly. Například jediný lineární urychlovač v kraji byl pořízen v roce 2015, přičemž jeho životnost by měla skončit do tří let.

Peníze na onkologické vybavení měl kraj šanci získat před rokem z evropských dotací z programu REACT-EU. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením tehdejšího ministra Jana Blatného (za ANO) ale tehdy neudělilo kraji výjimku, protože jako jediný nemá plnohodnotné onkologické centrum.

Onkologičtí pacienti musí dosud za lékařskou péčí jezdit do jiných regionů. Podle informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je kvůli absenci onkologické péče v Karlovarském kraji nejvyšší mortalita u zhoubných nádorů v poměru ke všem ostatním krajům v ČR. K vysoce specializované péči, kterou nabízí právě komplexní onkologická centra, se dostává pouze 43 procent pacientů z kraje.

Záměrem je vytvořit onkologické centrum, které by sloužilo jak v chebské, tak i v karlovarské nemocnici. „Onkologické pracoviště v Chebu bude rekonstruováno do vyšší kvality a rozsahu péče, nicméně vždy zůstane ambulantním pracovištěm. Ve schváleném generelu (karlovarské) nemocnice je v pavilonu G2 již projektováno onkologické centrum v rozsahu komplexního onkologického centra, včetně přístrojového vybavení,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Náklady se odhadují na několik stovek milionů korun.

S vybudováním onkologického centra v Karlovarském kraji by měla pomoci Fakultní nemocnice v Plzni, kde je také nejbližší kompletní onkologické centrum. Plzeňské centrum by poskytovalo zpočátku personální zajištění, pomáhalo by také se zaškolováním i se zvyšováním kvalifikace zdravotníků.