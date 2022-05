Vizita: Česká onkologie je skvělá, ale potřebuje pomoc

Onkologická onemocnění jsou v Česku zásadní problém. Jde dlouhodobě o druhou nejčastější příčinu smrti. Zhoubné nádory mají na svědomí zhruba čtvrtinu všech úmrtí, k nimž v naší kotlině dochází. To jsou vcelku známá data, která jsou k nalezení leckde, uceleně například v české části poslední Zprávy o zdravotním stavu EU z pera OECD.

Podle tohoto modelu zatěžuje rakovina českou ekonomiku každoročně sumou odpovídající necelému procentu hrubého domácího produktu. Tento údaj po znatelném poklesu na přelomu milénia posledních dvacet let v podstatě stagnuje. Zato velmi znatelně roste podíl, který v této sumě zabírají přímé náklady na léčbu.

Z toho celkem jasně vyplývá, že pokroky v léčbě onkologických pacientů jsou skutečně obří, současná medicína dokáže pacienty mnohem častěji i rychleji zachraňovat i vracet do normálního produktivního života. Nicméně je také velmi nákladná, a proto se celkové břemeno vyjádřené podílem na výkonu ekonomiky posledních 15 let prakticky nemění.

Obecně lze s jistou mírou zjednodušení říci, že Česko umí obdivuhodně léčit onkologické pacienty, ale neumí zařídit, aby jich muselo léčit méně a v ranějších stadiích nemoci. Když loni vyšel mezinárodní index připravenosti na boj s rakovinou (Index of Cancer Preparedness), umístilo se Česko na velmi důstojném osmém místě mezi 29 porovnávanými zeměmi. Autoři indexu ocenili především kvalitu a širokou dostupnost onkologické péče včetně té nejvíce specializované v komplexních onkologických centrech.

Co jim naopak chybělo, byl jasnější plán, který by směřoval ke snížení počtu pacientů s rakovinou. Také proto, že těchto pacientů je v Česku příliš mnoho a dostávají se do rukou našich špičkových lékařů příliš pozdě, se v ukazatelích přežití onkologických pacientů pohybujeme spíše pod průměrem Evropské unie. Ačkoli máme tři plošné preventivní screeningové programy a čtvrtý je ve fázi pilotního projektu, motivovat Čechy k hojnější účasti na prevenci, nebo dokonce ke změně životního stylu, se v dostatečné míře nedaří.