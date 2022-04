Karlovy Vary opravují sesouvající se svah nad Slovenskou ulicí

„V současné době je už odstraněno asi 40 procent nebezpečných bloků, které tam jsou. Podle stavební firmy bude trvat asi dva nebo tři týdny sundat i zbytek. A pak bude následovat snášení kamenů ze zabezpečovacích sítí. A snad v polovině května bychom mohli mít to nejhorší za sebou a mohla by být zrušena celková uzávěra Slovenské ulice,“ uvedl náměstek primátorka Karlových Varů Petr Bursík (ODS).

Celkově by sanace skal nad Slovenskou ulicí měla stát do 1,8 milionu korun, přičemž se bude účtovat podle objemu odtěžené zeminy a skal.7

Kromě aktuálního sesuvu kamení nad Slovenskou ulicí má město projektově připravené ještě další dvě lokality, které by se měly zřejmě letos sanovat. Magistrát připravuje výběrová řízení na dodavatele. Odhadované náklady na sanaci dvou úseků skal by měly být asi 11 milionů korun. Podle Bursíka pak ještě odborníci doporučili prozkoumat i výše položené skalní útvary nad silnicí. Na to by mohlo město získat i dotační prostředky.