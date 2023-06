Karlovy Vary zajistily novým vrtem dostatek vody na táboře Vladař

Město, které je vlastníkem dětského tábora na hoře Vladař, tak postupně zlepšuje podmínky ve stanovém táboře, řekl ČTK náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Investice do nového zdroje vody a úprav jejích rozvodů byly asi 160 000 korun.

Do tábora investuje město každoročně, loni zde modernizovalo sociální zařízení a vybudovalo čistírnu odpadních vod. Město má i seznam vhodných oprav, které by bylo dobré udělat. Příští rok by mohlo jít třeba o úpravy jídelny a klubovny.