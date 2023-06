Před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech má být nové pítko, které postupně poroste

A právě rychlého usazování této usazeniny chce Morys využít při tvorbě artefaktu, který má zdobit prostor před vstupem do Vřídelní kolonády. Jedinečností bude, že výsledek nebude mít nikdy konečný tvar, a tak se návštěvníci města mohou vždy po nějaké době podívat, jak se rostoucí hmota vřídlovce mění.

„Ten Krasavec vychází z principu usazování sedimentu ve vřídelní vodě. Bude vytvořena nerezová konstrukce, ze které bude stékat vřídelní voda, a jak se bude usazovat, tak se finální objekt bude postupně měnit a ve výsledku by měl být okolo čtyř metrů vysoký,“ řekl Bursík.

Nyní by měla podle Bursíka následovat práce na technické dokumentaci, která by měla stanovit, jak pítko vytvořit, aby fungovalo podle plánu autora návrhu. Pak bude město hledat možnosti financování. Pítko by podle odhadů mělo stát přes dva miliony korun.