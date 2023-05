Koncertní sezonu v loketském amfiteátru odstartují skotští Nazareth

Skotská skupina Nazareth vznikla na přelomu 60. a 70. let a už skladby z její třetí desky se dostaly na přední příčky britského hudebního žebříčku. Asi nejznámější je její verze skladby Love Hurts, původně od The Everly Brothers. Skupina se proslavila hlavně v 70. letech, alba ale vydávala dál a jejich poslední deska Surviving the Law vyšla loni. Kapela se postupně personálně obměňovala a z původní sestavy dodneška zůstal jen baskytarista Pete Agnew.