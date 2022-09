Kostel ve Skocích na Karlovarsku dostane po letech tři nové zvony

„O výtvarnou stránku nových zvonů se postaral výtvarník Stanislav Míka a Leticie Dytrychová. Zvony mají bohatou výzdobu a jsou opatřeny nápisy, na přání dárce získaly zvony speciální povrchovou úpravu,“ uvedl ze spolku Petr Linhart. Po ulití a vystrojení byly zvony převezeny do kaple sv. Scholastiky v Rajhradicích u Brna, kde byly až do převozu do Skoků vystaveny.