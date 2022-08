Mračková Vildumetzová chce lobbovat za gigafactory v Karlovarském kraji

Bývalou hejtmanku znepokojil souhlas vlády se zrušením letiště v Líních u Plzně, kde má vzniknout podnikatelský park. „Tento projekt měl být realizován v Karlovarském kraji. A to především proto, že pozemky a zázemí na podobnou investici jsou v zásadě připravené, pozemky jsou v relativně krátkém čase řešitelné, a především jsou zde k dispozici lidé, kteří by mohli v tomto projektu pracovat,“ uvedla.

Podle Mračkové Vildumetzové by přesun záměru do Karlovarského kraje měla podpořit vláda. „A přijde mi naprosto absurdní, že současné vedení kraje za to nebojuje,“ dodává.