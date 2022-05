Ostrov chce zbourat staré garáže poblíž centra, počítá tam s bytovou výstavbou

Garáže, které jsou mezi Starým a Novým městem, jsou ve špatném technickém stavu. Město za ně nabídlo velmi výhodnou cenu. „Nabídli jsme vlastníkům částku 200 tisíc korun, což je minimálně dvojnásobek toho, za co se garáže v této lokalitě prodávají. Podmínkou bylo, že žádost bude podepsána do konce dubna. Na to kladně zareagovalo 24 vlastníků,“ řekl starosta Jan Bureš (ODS). Radnice bude nabídnutou částku postupně snižovat, aby se garáže prodaly co nejdříve. S demolicí alespoň části garáží chce začít ještě letos.