Ostrov prodal investorům dva velké pozemky. Vznikne tam až šest desítek parcel

Náklady na zasíťování parcel a výstavbu silnice se odhadují na 40 milionů korun. Pro město samotné by to bylo příliš finančně náročné, řekl dnes ČTK místostarosta Marek Poledníček (nez.).

Pozemky prodala radnice investorům s podmínkou, že se budou držet již vybrané studie. „Ta počítá s tím, že tam bude spíše vesnické bydlení, žádné satelitní městečko či řadové domky. Musí se tam vybudovat dopravní infrastruktura a veřejné osvětlení, které poté předají do majetku města. Výstavba by měla být uskutečněna do šesti let,“ řekl Poledníček.