Referendum o stavbě stezky v oblacích se v Jáchymově opět odkládá

Důvodem je prodloužení nouzového stavu v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny, který Sněmovna na návrh vlády prodloužila do 30. června. Město kvůli tomu nemůže vyhlásit referendum, které bylo naplánované na 3. června. O budoucnosti turistické atrakce v Krušných horách rozhodne až nové zastupitelstvo, řekl dnes ČTK starosta Bronislav Grulich (TOP 09). Kvůli nouzovému stavu se hlasování odložilo již podruhé.

„V době vyhlášení nouzového stavu se referenda konat nesmí. Parlament ho prodloužil až do konce června, takže současné zastupitelstvo už ho projednávat nebude. Vyhlásit referendum o prázdninách by nebylo vhodné a v září už na to taky není prostor,“ uvedl Grulich.