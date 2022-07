Sokolov má dostatek městských bytů, musí ale řešit sousedské spory

Zástupci města sice rozhodují, kdo se do bytů nastěhuje, přesto přibývá situací, kdy ho obývají jiní lidé než ti, kteří mají s městem podepsanou smlouvu. Nájemníci do bytů nastěhují jiné podnájemníky a inkasují od nich mnohem vyšší nájemné. Leckdy jde o obyvatele, kteří znepříjemňují život ostatním. Podle místostarosty Ladislava Sedláčka (Hnutí pro město Sokolov) chce radnice byty více kontrolovat, větší možnosti ale nemá. Na situaci se mnohdy přijde, až když do bytu dorazí policejní hlídka kvůli problému.