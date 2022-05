Zchátralý hotel Kavkaz v Mariánských Lázních má naději na záchranu

Zároveň se část hotelu opravuje. Celkové náklady na téměř 30 let nevyužívaný objekt se odhadují na miliardu korun. Mariánskolázeňské léčebné lázně patří do skupiny Ensana Health Spa Hotels, která má hotely i v dalších středoevropských zemích.

V opuštěném hotelu se před čtyřmi lety zřítily stropy, kompletně strženy musely být i celé zadní části domu. „Každý rok tam probíhají udržovací práce a statické zajištění objektu, aby nemohlo dojít k další devastaci. Letos se tam plánuje rekonstrukce střechy, oprava balkonu a chtěli bychom částečně začít opravovat i fasádu na té přední části objektu, abychom ten pohled do Goethova náměstí výrazně vylepšili,“ řekl ředitel společnosti Karel Kalivoda. Pro letošní rok se počítá s investicí za 2,5 milionu korun, dosud už společnost na opravy dala 12 milionů.

S dostavbou Kavkazu by mohlo v objektu vzniknout až 138 pokojů. V plánu je v zadní části velký bazén, wellness centrum i zázemí pro relaxaci klientů. Většina nákladů na dostavbu by měla jít podle ředitele za vlastníkem objektu. Společnost chce ale přilákat i dalšího investora, který by se mohl podílet až na polovině nákladů.