Archeopark pravěku Všestary láká na experimenty s kamenem a se stavbou lodí

„Školní exkurze, kterých kvůli epidemii v minulých dvou letech výrazně ubylo, se opět hlásí. Dopolední exkurze jsou do konce června obsazené, volné jsou ještě odpolední termíny. Školy si již rezervují i podzimní exkurze,“ řekl Tichý.

Pro školy bude archeopark do 30. června otevřený ve všední dny denně. Pro veřejnost bude do konce června otevřeno vždy o víkendech, o letních prázdninách od úterý do neděle. Na neděli 8. května archeopark chystá akci Den rodiny v pravěku, kdy si děti i dospělí budou moci vyzkoušet různé pravěké technologie.