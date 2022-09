Česká strana Sněžky bude při létání vrtulníku zavřená, poprvé zřejmě 11. září

„V rámci realizace projektu Správy KRNAP Zpřístupnění Sněžky musíme na poslední úsek chodníku z české strany dopravit vrtulníkem materiál, především kámen. Pro minimalizaci omezení se bude létat od 7:00 do zhruba 10:30, to znamená okolo 25 letů, a opět od zhruba 15:00 do hodiny před setměním. Celkem je nyní připraveno 130 letů, tedy při ideálních podmínkách tři letové dny,“ řekl Pavel Klimeš ze stavební firmy.