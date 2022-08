Sněžka zavalená odpadky. Můžou za to hlavně Poláci, zní z národního parku

„Štve mě, že lidé nectí pravidlo ‚co si do hor přinesu, to si z nich odnesu‘. U lanové dráhy nebo u nás na Poštovně samozřejmě koše jsou, aby turisté měli odpadky kde zanechat. Ale bohužel je spousta lidí schopná je strkat mezi kameny. A jakmile je někde malá hromádka, další něco přihazují,“ popsal Jan Štěpánek, jeden ze zaměstnanců nejvýše položené budovy v Česku – Poštovny na Sněžce - který byl i u pořízení fotografie.

„Zdá se mi to rok od roku horší. Národní park osvětu dělá, ale těžko říct, nakolik to pomáhá,“ dodal.

Jelikož je aktuální skládka na polské straně od státní hranice, která Sněžkou prochází, její likvidaci mají na starosti tamní strážci přírody. „Řešíme to, nicméně principiálně to je špatně, protože jsme v horách. Vůbec to není o nějaké nabídce odpadkových košů. To je nepřirozený nárok na území národního parku,“ uvedl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.