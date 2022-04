Do opravené pevnosti Dobrošov se návštěvníci poprvé podívají začátkem května

Dvě třetiny částky pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavební práce na rekonstrukci pevnosti začaly v červnu 2019 a skončily loni v létě. „Slavnostní otevření revitalizované pevnosti Dobrošov se uskuteční v úterý 3. května, to ale ještě nebude pevnost pro veřejnost přístupná. První návštěvníci by se mohli do pevnosti podívat o víkendu 7. a 8. května. Informaci o otevření pevnosti pro veřejnost ještě upřesníme,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.