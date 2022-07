Dopravě v Hradci Králové pomohly nové dálnice, město buduje chytré řízení dopravy

Parkování v centru města pomohl zlepšit v roce 2019 otevřený parkovací dům Jana Gayera pro 284 aut. Vybudovala jej soukromá společnost ISP Hradec Králové, která na základě třicetileté koncese v Hradci Králové provozuje parkovací systém. Ceny parkování v systému ISP se v posledních čtyřech letech neměnily, hodina parkování stojí podle lokality od deseti do 30 korun.

U fakultní nemocnice, jejíž lokalita nepatří do systému ISP, radnice v lednu 2020 otevřela parkoviště pro 205 aut. Deficit stovek parkovacích míst to snížilo jen částečně i proto, že radnice následně v místě zrušila „divoké“ parkování desítek aut v blátě mezi stromy na břehu Labe. Zásadně by měl parkování u nemocnice vyřešit parkovací dům.