Centru Plzně by měl výrazně pomoci západní okruh, který se otevře v březnu

„Otevřela se první část východního okruhu, která kapacitně tolik nepomohla, ale významně zklidnila okolí Boleveckého rybníka. Z rekreační oblasti se odvedlo obrovské množství aut,“ řekl Vozobule. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle něj pracuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí na další etapy, poslední část by měla být hotová v roce 2033. Město stavbě pomáhá, například s výkupy pozemků. S ŘSD nedávno podepsalo dohodu o spolupráci na 14 stavbách, které by měly vzniknout v režii ŘSD do roku 2033.