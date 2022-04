Hradce Králové převeze torzo železného mostu z roku 1907 na letiště

„Stěhovací operace by měla trvat až do půlnoci,“ řekla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Již loni zastupitelé schválili na přesun mostu a jeho údržbu výdaj 2,1 milionu korun.

Nýtovaný most plukovníka Šrámka nechal Královéhradecký kraj kvůli zchátralosti v roce 2018 zbourat. Nový moderní most kraj na místě železného mostu otevřel v květnu 2019. Polovinu mostu následně kraj daroval městu. Město si jej vyžádalo proto, aby jej zachovalo budoucím generacím jako ukázku umu tehdejších stavitelů. Od roku 2018 torzo leží na levém břehu řeky a je obehnáno plotem.

Město odhaduje, že na letišti bude most uložený možná až deset let. Cena za samotnou opravu a repasi fragmentů mostu by se mohla pohybovat nad deseti miliony korun. V budoucnu by z torza mohla být například lávka pro přemostění Piletického potoka za obchodním centrem Kaufland. Most nebyl kulturní památkou, ale podle památkářů měl svou historickou hodnotu.