Hradec Králové by mohl celé kongresové centrum Aldis vlastnit 22. června

Pokud je schválí v úterý 21. června i zastupitelé, mohly by se 22. června podepisovat smlouvy a převádět akcie. ČTK to řekl náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (za ANO). Za 51,45 procenta akcií Aldisu by město mělo zaplatit 26,36 milionu korun a stát se jediným vlastníkem Aldisu.