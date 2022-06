Hradec Králové chystá novou silnici za 74 milionů do čtvrti na západě města

Stavba nové silnice by mohla začít v roce 2024 a město by za ni mělo zaplatit kolem 74 milionů korun.

Na stavbě nové silnice o délce asi 800 metrů pod pracovním názvem Nová Spojovací se budou vedle města podílet i Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a také soukromý investor, který ve Svobodných dvorech v lokalitě Meteor chystá výstavbu bytů. Pokud by nová silnice nevznikla, jezdila by auta do Svobodných Dvorů po již nyní přetížené silnici ve Dvorské ulici. Nová silnice také umožní další rozvoj a výstavbu ve Svobodných Dvorech.