Hradec Králové přestěhoval torzo historického mostu z roku 1907 na letiště

Most stál nad řekou Orlicí od roku 1907 do roku 2018, od té doby jeho dvě mostní pole ležela obehnána plotem na břehu Orlice vedle nového mostu. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Na letišti, které patří městu, dělníci konstrukci otryskají a ošetří ochranným nátěrem.

Stěhování začalo v pondělí odpoledne sestavováním jeřábu na břehu Orlice. Na letiště dva mostní segmenty o celkové váze přes 50 tun a o délkách 14 a 22 metrů převezly dvě nákladní soupravy. Na letišti konstrukci složil druhý jeřáb. Stěhování skončilo kolem 03:00, tedy asi po 12 hodinách. Převoz a ošetření mostu by měly přijít na zhruba dva miliony korun.

Nýtovaný most plukovníka Šrámka nechal Královéhradecký kraj kvůli zchátralosti v roce 2018 zbourat. Nový moderní most kraj na místě železného mostu otevřel v květnu 2019. Polovinu mostu následně kraj daroval městu. Město si jej vyžádalo proto, aby jej zachovalo budoucím generacím jako ukázku umu tehdejších stavitelů. Po celkové repasi by v budoucnu z torza mohla být například lávka pro přemostění Piletického potoka za obchodním centrem Kaufland.

Až do loňského léta byl osud mostu nejasný. Město se torzem začalo zabývat po té, co mu z kraje v červnu 2021 přišla výzva, aby s mostem začalo něco dělat. Pokud by konstrukce dál chátrala na břehu řeky, bylo hejtmanství připravené darovací smlouvu vypovědět a nechat torzo mostu zlikvidovat do šrotu. Hradečtí zastupitelé pak loni v srpnu rozhodli o záchraně torza a jeho přesunu na letiště. Následné výběrové řízení na odbornou firmu na zajištění převozu a ošetření mostu musela radnice několikrát opakovat.

„Jsem rád, že tato kontroverzní věc se blíží k nějaké realizaci. Pro místní obyvatele to znamená, že most, který někdo považuje za památku a někdo naopak za nepotřebný, je pryč z dané lokality,“ uvedl náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (za ANO). Podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) se promeškala doba, kdy byl most ještě v kondici a jeho oprava mohla být jednodušší. „Doufám, že i přes moje obavy bude jeho repase možná a nebude třeba do ní investovat enormní finanční prostředky,“ uvedl primátor.

Pro zachování a další využití mostu byl především radní města Adam Záruba (Změna pro Hradec). „Most je jediný, jeho likvidace by byla nevratná,“ řekl loni v srpnu na zasedání zastupitelstva. Most nebyl kulturní památkou, ale podle památkářů měl svou historickou hodnotu. Památkáři se vyslovili pro zachování jeho části.