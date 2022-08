Hradec Králové získá směnou za pozemky od státu bývalou ubytovnu nemocnice

Zhruba tři roky připravovanou majetkovou transakci v úterý schválili zastupitelé města. Směna by měla být hotová přibližně do půl roku. Část ubytovny nyní slouží k bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

Radnice míní, že by v ubytovně mohly vzniknout městské sociální byty či startovací byty pro mladé, a to i za pomoci dotací od státu. Město odhaduje, že by oprava budovy mohla přijít na více než 150 milionů korun. V osmipatrové panelové ubytovně dříve bydlelo několik stovek zdravotních sester a lékařů.

Když se před lety začalo mluvit o možném prodeji ubytovny, lidé ze sousedství vyjádřili obavy, aby se objekt nedostal do rukou někoho, kdo by z něj vytvořil bydlení například pro zahraniční dělníky. Do věci se pak vložilo město. „Chceme nad objektem získat kontrolu a zbavit obyvatele dané lokality obav, že by tam mohli být ubytováni zahraniční dělníci nebo nepřizpůsobiví občané,“ řekl začátkem roku 2020 primátor Alexandr Hrabálek (ODS).