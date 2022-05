Hradec Králové zvýší dopravnímu podniku kvůli růstu nákladů dotaci o 37 milionů

Zatím město v rozpočtu počítá s dotací dopravnímu podniku 293,9 milionu korun, meziročně to je o 12 milionů korun více. Řešit růst nákladů dopravce zdražením jízdného radnice již dříve odmítla.

Město počítá, že dotace za celý rok by mohla dosáhnout až k 50 milionům korun. Nyní radou města navržených 37 milionů korun Marek označil za jakousi zálohu do podzimních měsíců. „Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, zda vláda nepřijde s nějakým programem na podporu dopravních podniků,“ uvedl náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (za ANO). Vláda by podle něj měla dopravním podnikům pomoci. „Již jde o částky, které se začínají vymykat standardu a města tím začínají velmi trpět,“ řekl. Navýšení dotace ještě bude muset schválit zastupitelstvo.