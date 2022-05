Hradecký kraj na stipendia získal dalších 30 budoucích lékařů, rozdělí jim 4 miliony

Program stipendií kraj zavedl v roce 2015 a zatím se mu do zdravotnických zařízení v regionu podařilo získat 147 budoucích lékařů. V hradeckém kraji chybějí desítky lékařů různých specializací.

Fond nabízí stipendia pro obory s největším nedostatkem lékařů. Stipendium ve výši 150 tisíc korun mohl letos získat student, který bude po studiu zařazen do specializačního vzdělávání v oborech vnitřní lékařství, pediatrie, gynekologie a porodnictví nebo radiologie a zobrazovací metody. Částka 100 tisíc korun byla pro lékaře v oborech psychiatrie, klinická onkologie, chirurgie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, lékařská mikrobiologie, ortopedie a všeobecné praktické lékařství.

Letos byl o stipendium největší zájem ze strany budoucích pediatrů a internistů, kteří podali sedm a devět žádostí. Podmínkou pro přidělení stipendia není to, že by medik musel nastoupit do krajské nemocnice či jiného zařízení patřícího Královéhradeckému kraji.