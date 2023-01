Hradecký magistrát hledá nového provozovatele útulku pro opuštěná zvířata

„Útulek zatím stále provozují technické služby. Připravujeme výběrové řízení na nového provozovatele, mělo by proběhnout v prvním kvartále letošního roku. Doufáme, že do půl roku to bude vyřešeno. Výběrové řízení připraví odbor životního prostředí ve spolupráci s právním oddělením,“ řekl Záruba. Podle něj z předběžných konzultací vyplývá, že zájemců o provozování útulku by mělo být několik.