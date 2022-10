Lanovky v Krkonoších v listopadu výrazně utlumí provoz, některé nepojedou vůbec

Kabinová lanovka na Sněžku bude v omezeném provozu kvůli pravidelné podzimní odstávce od 31. října do 9. prosince. Zimní sezonu zahájí v sobotu 10. prosince, to by měla jet opět denně v závislosti na počasí.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn již letní provoz ukončila lanovka na Medvědín, vyplynulo z informací na webu skiareálu. Ve Svatém Petru pojede lanovka na Pláně v listopadu od 1. do 20. listopadu jen o víkendech a také 17. a 18. listopadu, a to od 9:00 do 16:00. Do plného provozu se špindlerovské lanovky vrátí se zahájením zimní sezony.