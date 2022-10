Lesy ČR: Letošní úroda semen a plodů lesních dřevin je mimořádná

Měla by pomoci zajistit dostatek semen pro výrobu sazenic na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě. Semenářský závod LČR v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku zatím sebral téměř 200 tun semen a plodů, což bylo meziročně o 80 procent více, uvedl dnes ředitel semenářského závodu Miloš Pařízek.

Nadprůměrně se urodily například žaludy, bukvice či jeřabiny. „Obvykle platí, že pokud je úroda velká, bývají i kvalitní plody a semena. Letos to tak zatím vypadá. Výjimkou je snad jen douglaska, která má mnoho prázdných šišek. Jako velmi kvalitní se naopak jeví semena jedle,“ uvedl Pařízek. Úrodu a kvalitu semen a plodů podle něj ovlivňuje počasí. Svědčí jim dostatek vláhy při zrání, nesvědčí naopak extrémní teploty a sucho.

Sbírat semena lesních dřevin je možné pouze v lese, který je uznán pro sběr osiva pro pěstování sadby. Přenos takzvaného reprodukčního materiálu zohledňuje přírodní oblasti a lesní vegetační stupně. „Plody a semena buď přímo distribuujeme do lesních školek k podzimním výsevům nebo putují do našeho závodu, kde je čistíme, třídíme a odstraňujeme prázdná nebo poškozená semena. Poté osivo ukládáme do skladů k pozdějšímu využití,“ uvedl Pařízek.