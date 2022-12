MHD v Trutnově se rozšíří na sedm linek, nová linka spojí jih a sever města

Na lince bude jezdit menší typ autobusu s 23 místy na sezení a 30 místy na stání. Částečně bude nízkopodlažní. Město do konce roku na lince zřídí tři nové zastávky, a to Nové Dvory - Dvoračka, Bojiště U kříže a Bojiště u bývalé školy. Zpočátku budou zastávky jen označené, do několika měsíců by měli stavbaři vybudovat klasické zastávky.