Na východě Čech padl teplotní rekord pro 4.srpen na jednom místě,na Labské boudě

Nejtepleji ve východních Čechách bylo podle něj dnes v Hradci Králové, a to 34,6 stupně Celsia, na rekord dnešního dne to ale nestačilo.

Ještě tepleji má být na východě Čech v pátek. Předpověď pro zítřek počítá s jasnou až polojasnou oblohou, během odpoledne od západu bude oblačnosti přibývat a večer mohou přijít bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 33 až 36 stupni Celsia, na horách do 29 stupňů. Vítr v bouřkách přechodně zesílí. O víkendu by se mělo ochladit, na některých místech až o deset stupňů. Přesto by maxima měla zůstat nad 25 stupni.