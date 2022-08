Únik před vedrem nabízejí Teplické skály, v soutěsce Sibiř je kolem 10 stupňů

Není divu, že v letních vedrech jsou skalní města v Adršpašsko-teplických skalách vyhledávaným místem. Podle Beaty Radoňové z městského infocentra v Teplicích nad Metují se průměrná roční teplota v soutěsce Sibiř mezi vysokými skalami pohybuje od šesti do osmi stupňů Celsia. Teplické skály patří městu Teplice nad Metují.

„Zájem o Teplické skály je v těchto dnech enormní, je jedno jestli je všední den nebo víkend. Například v úterý jsme prodali 1148 vstupenek. Ve skalách je v letních vedrech příjemněji, lidé se tam mohou zchladit. Třeba v soutěsce Sibiř je v létě teplotní rozdíl minimálně 15 stupňů Celsia, je to tam trochu lednice,“ řekla Radoňová.

Podle ní to ale není zdaleka jediný důvod, proč je o Teplické skály v těchto dnech takový zájem. „Hlavním důvodem je to, že v sousedním Adršpachu zavedli rezervační systém a lidé k nám jezdí s tím, že do adršpašských skal se nedostali,“ řekla Radoňová.