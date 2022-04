Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou zahájila sezonu několika novými výstavami

Výstavy „Karel Kolínský (1902–1995)“ a „Tomáš Pilař / Písně faunů“ budou přístupné do 12. června a výstavy „Daisy Mrázková: Výběr z ilustrací a volné tvorby“ a „Můj plakát: Výstava studentů grafického designu SUPŠ Uherské Hradiště“ do 16. června. Stálá expozice „Rok v Orlických horách / Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka“ a také nová výstava „Kočárky - Dětské a loutkové kočárky v letech 1860-1960“ potrvají do 30. října.