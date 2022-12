V Královéhradeckém kraji připravuje na vánoční prázdniny program řada památek

Gotický hrad Kost nabídne od pondělí 26. do soboty 31. prosince vánoční prohlídky, a to vždy od 11:00 do 15:00. „Vánoční prohlídky máme každý rok, lidé jsou na to zvyklí. Poslední prohlídka odchází v 15:00,“ řekla ČTK ředitelka kulturních památek společnosti Kinský dal Borgo. Více o programu na hradu Kost je na webu.