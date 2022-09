V Krkonoších obnovují mokřady a zpomalují odtok vody z krajiny

Téma nabylo v poslední době na aktuálnosti, a to hlavě v souvislosti se změnou klimatu. „Jde o staré meilorační kanály, které naši předkové udělali k odvodnění podmáčených horských smrčin, což není přirozené a nefungovalo. Vracíme stav do původního stavu a meliorační kanály přepažujeme, a tím zadržujeme vodu v krajině,“ řekl Drahný.

„U Tetřevích bud je to čerstvě udělané. Už týden či 14 dnů po odevzdání práce tam velmi dobře vidíme, jak se krajina dostává do přirozeného zavodněného stavu. Ještě lépe je to vidět například v lokalitě u Kolínské boudy, kde jsou přepážky udělané dva roky, tam už to vypadá jako v sibiřské tajze,“ uvedl mluvčí.