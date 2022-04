V Krkonoších se po jarní přestávce do denního provozu rozjely některé lanovky

„Dnes je ještě poslední den zimního provozu, to znamená, že jedeme do 18:00. Od neděle 1. května už ale platí letní jízdní řád, od 08:00 do 19:00. Ceny zůstávají stejné. Už letos v lednu jsme kvůli zdražení energií zvedli ceny o deset procent,“ řekl Špetla. Ceník a aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h.