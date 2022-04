V Krkonoších skončila lyžařská sezona, trvala od 3. prosince

SkiResort Černá hora - Pec zahájí letní sezonu o víkendu 30. dubna a 1. května, kdy by se měla rozjet kabinová lanovka na Černou horu a otevřít by měla Herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Od 7. května by lanovka na Černou horu měla jezdit denně. Ve Špindlerově Mlýně vstoupí do denního provozu lanovka ne Medvědín 30. dubna.